Двое пострадали в ДТП на объездной Орла

2.9.2020 | 9:18 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

«Шкода» протаранила попутный КамАЗ

На орловской объездной произошло второе за два дня ДТП с пострадавшими. Как и прошлый раз, одним из участников аварии стал КамАЗ. 1 сентября в 15:10 он столкнулся со «Шкодой».

Инцидент произошел на 374-м километре трассы М-2 «Крым», рассказали в УГИБДД по Орловской области. КамАЗ ехал в сторону Москвы, и в него сзади врезалась попутная «Шкода Фабиа».

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка иномарки — 70-летний мужчина и 73-летняя женщина. Их госпитализировали с травмами.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования