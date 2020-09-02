Двое пострадали в ДТП на объездной Орла

«Шкода» протаранила попутный КамАЗ

На орловской объездной произошло второе за два дня ДТП с пострадавшими. Как и прошлый раз, одним из участников аварии стал КамАЗ. 1 сентября в 15:10 он столкнулся со «Шкодой».

Инцидент произошел на 374-м километре трассы М-2 «Крым», рассказали в УГИБДД по Орловской области. КамАЗ ехал в сторону Москвы, и в него сзади врезалась попутная «Шкода Фабиа».

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка иномарки — 70-летний мужчина и 73-летняя женщина. Их госпитализировали с травмами.

ИА «Орелград»