В Орле задержали директора фирмы, обманувшей 200 дольщиков

Ущерб от его действий оценили в 175 млн рублей.

Пресс-служба УМВД по Орловской области сообщила о задержании руководителя строительной фирмы, которая оставила без обещанного жилья более 200 человек. Судя по всему, речь идет о доме №5 по улице Родзевича-Белевича в Орле. Строительство здесь заморозили в январе этого года, а в июле застройщик «Регионстрой» был признан банкротом.

По версии следствия, в 2016-2018 годах руководство организации заключило договоры участия в долевом строительстве жилья с 201 дольщиком. Общая сумма, полученная от покупателей жилья, превышает 175 млн рублей. «Однако дом в установленные договорами сроки достроен не был», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере еще в июле. Как сегодня сообщили в УМВД, один из руководителей строительной фирмы задержан. Ведется следствие.

Напомним, это уже второе уголовное, связанное с проблемой обманутых дольщиков, возбужденное в приходом в область прокурора Владислава Малкина. Как уже писал «Орелград», ранее полиция возбудила уголовное дело в отношении директора «Унистрой-Орел» «и иных неустановленных лиц» по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

О своих проблемах прокурору рассказали сами дольщики на личном приеме. До его назначения в Орловскую область люди, в том числе и купившие квартиры в доме №5 по Родзевича-Белевича, лишь слушали бесконечные обещания. В том числе – и от губернатора Андрея Клычкова. Так, в конце прошлого года он заявлял, что «нашел решение» для обманутых дольщиков. Речь шла о подписании соглашения с Фондом защиты прав дольщиков, который создали по инициативе президента Путина. Впрочем, с тех пор о каких-либо шагах по реализации этого соглашения «Орелграду» ничего не известно.

ИА «Орелград»