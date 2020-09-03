Число жертв COVID-19 в Орловской области достигло 110

3.9.2020 | 10:28 Новости, Общество

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За прошедшие сутки умер еще один человек

Число погибших от коронавируса в Орловской области достигло 110, сообщили в федеральном оперативном штабе. За прошедшие сутки умер еще один человек.

Вместе с тем медики подтвердили COVID-19 еще у 48 орловцев, общее число выросло до 7179. Выздоровели 5710 человек (+54 за сутки).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 1 009 995, за сутки прибавилось 4995 пациентов в 83 регионах. Из них 1200 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 826 935 пациентов, умерли 17 528.

ИА «Орелград»

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