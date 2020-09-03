Орловчанка пойдет под суд за убийство

Она зарезала сожителя в пьяной ссоре.

Дело орловчанки, которая в пьяной ссоре зарезала мужа, передали в суд. Следственный комитет в Орловской области отчитался о раскрытии убийства в Должанском районе.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, преступление произошло 20 апреля 2020 года в деревне Плотки. 41-летняя женщина и ее сожитель устроили посиделки по какому-то поводу, как водится, выписали. По версии следствия, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Женщина взялась за нож и ударила сожителя в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

— По поручению руководителя следственного управления на место происшествия были направлены опытные следователи-криминалисты из аппарата управления, которые провели качественный осмотр, обнаружили и изъяли важные вещественные доказательства совершенного преступления, — рассказали детали расследования бытового убийства в пресс-службе регионального СКР.

Дело с утвержденным обвинительным заключением уже ушло в суд.

ИА «Орелград»