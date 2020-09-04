«Отпраздновали так, как хотелось». Супруга Грешилова ответила на претензии о пышной свадьбе

4.9.2020 | 17:33 Важное, Новости, Общество

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Елена Скок напомнила о благотворительной деятельности мужа

 

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Публикация от Elena Skok (@lenulya_2112)

Студентка Елена Скок, супруга основателя «Гринна» и почетного гражданина Орловской области Николая Грешилова, ответила на претензии подписчиков по поводу разницы в возрасте с мужем и финансовых возможностей пары. Пост она опубликовала в Instagram.

Елена заявила, что никакие умозаключения не омрачат радость праздника молодоженов.

«Вопросы относительно возраста, финансовых возможностей и истинных, как вам кажется, причин нашего брака касаются только меня и моего мужа, и никого из вас. Мы не ставим своей целью понравиться кому бы то ни было, мы проживаем нашу собственную жизнь. Пожалуйста, празднуйте свои торжества как вам заблагорассудится, а мы своё отпраздновали так, как хотелось нам. И, если ваша тонкая душевная организация не способна пережить такое потрясение — избавьте себя от этих мук. В том, что не все могут позволить себе подобное торжество нет нашей вины. К сведению особо ратующих за благотворительность — за всё время своей деятельности мой муж оказал помощь на суммы, исчисляющиеся сотнями с шестью нулями», — написала Скок.

Напомним, Грешилов и Скок отпраздновали свадьбу 30 августа. По подсчетам «Орелграда», она обошлась в несколько миллионов рублей, часть из которых – гонорар знаменитого артиста Валерия Меладзе, спевшего для новобрачных.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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