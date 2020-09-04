В Орел прилетел ВиПиН

В областном центре «поселился» необычный цыпленок

Как сообщает Орелстат, в город Орел прибыл цыпленок ВиПиН, который является официальным талисманом предстоящей Всероссийской переписи населения. Он планирует посетить местные достопримечательности и познакомиться с историей города. Кроме того, перед ним поставлена конкретная задача – «оказание помощи Орелстату в информировании жителей о том, для чего нужна перепись населения и как в ней принять участие».

«Орловщина известна как край писательский, поэтому, в первую очередь, к нам едут в гости за вдохновением и впечатлениями от красот природы», — отметили при этом в Орелстате.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Ее планировали провести в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса перепись было решено перенести. Главным новшеством станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг.

По домам пройдут интервьюеры-переписчики, которых снабдят планшетами со специальным программным обеспечением. Кроме того, возможность «переписаться» будет предоставлены на переписных участках, многие и которых будут действовать на базе многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.

ВПН позволит жителям страны реализовать и свое право на национальную самоидентификацию. При этом все сведения, в том числе о национальной принадлежности, будут фиксироваться исключительно со слов опрашиваемых — предъявлять подтверждающие документы не нужно.

Как пояснили в Орелстате, по итогам последней переписи 2010 года в Орловской области насчитывалось восемь национальностей, численность населения которых превышала 1 тысячу человек: русские (93,9 процента населения, указавшего национальность), украинцы (1), армяне (0,5), азербайджанцы (0,3), белорусы, курды, цыгане (по 0,2), чеченцы (0,1).

При этом владение русским языком указало 768,7 тысячи жителей Орловщины, что на тот момент составляло 99,9 процента из числа указавших свою национальную принадлежность.

ИА «Орелград»