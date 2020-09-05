Беларусь стала главным покупателем продукции из Орла

5.9.2020 | 11:40 Новости, Экономика

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Второе место в рейтинге деловых партнеров заняла Латвия.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в этом году Беларусь осталась традиционным лидером рынком сбыта продукции орловских и курских аграриев. Эта республика импортировала около 62 процентов зерновой продукции, отгруженной российскими сельхозпредприятиями на экспорт. На втором месте негласного рейтинга расположилась Латвия. Ее доля в общем объеме «зернового» экспорта составила 28 процентов.

В ТУ Россельхознадзора уточнили, что основной объем экспортируемой продукции составили такие культуры, как пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, рапс и соевые бобы. Всего за рубеж их было отправлено 368 тысяч тонн. Примерно 14 процентов пришлось на долю продуктов переработки зерна. По статистике, за границу было отправлено 53,2 тысячи тонн круп и хлопьев, муки, лузги и солода.

В целом на территории Орловской и Курской областей в этом году было проконтролировано около 435 тысяч тонн экспортных подкарантинных грузов, а также 313 тысяч изделий из древесины, тары и упаковочных материалов, 3328 кубометров досок и бруса. Всего на такие товары было оформлено 13,1 тысячи фитосанитарных сертификатов.

«Фитосанитарная сертификация проводилась в строго установленные законом сроки, — отметили в ТУ Россельхознадзора. — Жалоб со стороны хозяйствующих субъектов, а также нотификаций из стран-получателей не поступало».

ИА «Орелград»

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