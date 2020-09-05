Число случаев COVID-19 на Орловщине достигло 7278

5.9.2020 | 10:34 Новости, Общество

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Еще 50 человек заразились за сутки

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 7278, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился у 50 человек.

Вместе с тем выздоровели 35 человек, количество победивших вирус достигло 5793. Число жертв не изменилось — 110.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 020 310, за сутки прибавилось 5205 больных. Из них 1249 переносят инфекцию без симптомов. С начала пандемии выздоровели 838 126 человек, умерли 17 759.

ИА «Орелград»

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