Орлу угрожают новые вирусы

Россельхознадзор проинформировал орловцев о новых вирусах томата.

Официальное предупреждение о появлении новых вирусов исходит от Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Ознакомиться с ним можно на сайте управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Специалисты сообщают, что в июле 2020 года сразу в нескольких странах были зарегистрированы вспышки новых вирусов томатов: вируса коричневой морщинистости плодов, вируса пятнистого увядания и вируса мозаики пепино. В связи с этим в нашей стране стартовал карантинный фитосанитарный мониторинг.

«В работе задействованы все территориальные управления, в том числе ТУ по Орловской и Курской областям, — сообщили в орловском ведомстве. — Обследования проводятся в соответствии с утвержденным планом, отобранные в ходе мониторинга образцы плодов томата и перца и вегетирующих частей растений переданы в ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» для проведения вирусологического исследования».

Сообщается, что вирус коричневой морщинистости плодов ToBRFV инфицирует в основном томат и перец. Он очень опасен для тепличных хозяйств, так как буквально за неделю погубить все растения. Вирус пятнистого увядания томатов TSWV вызывает заболевание под названием Tomato spotted wilt virus. Патоген чаще всего поражает томаты при выращивании в открытом грунте. Вирус мозаики пепино Pepino mosaic virus считается одним из наиболее опасных заболеваний томатов во всем мире. Инфицированные плоды растрескиваются и вздуваются, а листья растений приобретают желто-коричневый оттенок и пузырятся.

«Вирусы передаются механическим путем во время обработки растений, транспортировки, через зараженные инструменты, руки, одежду, почву и непосредственно от растения к растению, а также опылителями, такими, как пчелы и шмели, — предупредили эксперты. — Потери урожая томатов и перца составляют от 30 до 70 процентов».

В Орловской области инспектор уже проконтролировал томаты в трех секциях теплиц общим объемом 630 кубометров в деревне Сорочий мост Новосильского района. Карантинных объектов на территории тепличного комплекса выявлено не было. Из некарантинных видов организмов был выявлен только имаго трипса табачного Thrips tabaci Lind в живом состоянии.

ИА «Орелград»