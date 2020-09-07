Грешилов не оставляет надежды снова возглавить «Гринн»

Он подал апелляцию в Орловский областной суд.

Николай Грешилов подал в Орловский областной суд апелляционную жалобу на решение Заводского суда Орла. Экс-владелец корпорации «Гринн» хочет восстановиться в должности директора компании.

Как уже писал «Орелград», ранее Заводской суд Орла рассмотрел иск Грешилова о защите трудовых прав. Почетный гражданин Орловской области просил признать недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров, которые досрочно прекратили его полномочия гендиректора после того, как собственником корпорации стала букмекерская контора 1xBet. Заводской суд полностью отказал в удовлетворении иска создателя «Гринна».

Апелляционная жалоба на это решение уже принята к рассмотрению облсудом. Как следует из картотеки на сайте, сторонам предстоит представить возражения до 11 сентября. Подробности иска неизвестны. Ответчиком в деле выступает корпорация «Гринн».

Как уже рассказывал «Орелград», экс-владелец АО «Корпорация «Гринн», почетный гражданин Орловской области Николай Грешилов ранее продал «Гринн» букмекерской компании. Одновременно он зарегистрировал новый бизнес — инвестиционно-строительную компанию «ННГ», которая специализируется на подрядных работах по строительству различных объектов.

В феврале этого года стало известно, что Грешилов покинул пост гендиректора «Гринн». Его место заняла Анастасия Воронина, гендиректор брянского ООО «Паб», которое с декабря контролирует «Гринн». «Паб» принадлежит компании «Букмекер паб» — российскому юрлицу букмекерской компании 1xBet. Недавно стало известно, что СКР разыскивает создателей 1xBet по подозрению в незаконной организации азартных игр.

ИА «Орелград»