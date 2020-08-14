Следственный комитет разыскивает владельцев орловского «Гринна»

Создатели букмекерской конторы, купивших бизнес Грешилова в Орле, объявлены в розыск по подозрению в незаконной организации азартных игр.

СКР объявил в розыск создателей букмекерской конторы 1xBet. Жители Брянской области Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков проходят по уголовному делу о незаконной организации азартных игр.

По версии следствия, трое мужчин с 2014 по 2019 годы незаконно использовали созданный ими программный софт для организации игр на сайте 1XBet. За пять лет возможный доход злоумышленников, по оценке силовиков, превысил 63 млрд руб.

— Прием наличных денежных средств от граждан осуществлялся сотрудниками коммерческой организацией, подконтрольной и управляемой организованной группой, с последующим их зачислением на виртуальные счета в личных кабинетах игроков на указанном интернет-сайте, обеспечивая последним таким образом возможность осуществлять ставки на спортивные события и играть в иные азартные игры. Денежные средства пользователями зачислялись также самостоятельно на свои игровые счета посредством денежных перечисление с использованием платежных систем, — рассказали в пресс-службе СКР.

По данным СКР, все трое подозреваемых имеют двойное гражданство и сейчас скрываются за границей. К слову, один из них, Сергей Каршков, ранее работал в полиции: был руководителем брянского отдела «К» по борьбе с киберпретсупностью. В одном из интервью, говоря о борьбе с преступностью в Сети, он сказал буквально следующее: Интернет — «это целый мир, который живет и развивается по своим законам, он густо населен, да и финансовые потоки в нем ничуть не уступают реальному миру. А там, где появляются деньги, сразу же находятся и желающие их украсть».

Как уже писал «Орелград», с декабря прошлого года компанию «Гринн», проданную Грешиловым, контролирует ООО «Паб». Оно принадлежит компании «Букмекер паб» — российскому юрлицу букмекерской компании 1xBet.

ИА «Орелград»