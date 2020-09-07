Орловский ЗАГС снова принимает только по предварительной записи

7.9.2020 | 18:30 Новости, Общество

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Ведомство перешло на «карантинный» формат работы.

С 7 сентября орловские отделы ЗАГС установили предварительную запись на прием. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Речь идет о приеме документов и государственной регистрации всех видов записей актов гражданского состояния, а также осуществлении юридически значимых действий. О причинах возвращения работы ведомства в «закрытый» режим не сообщается.

Напомним, весной ЗАГСы закрылись для посетителей и перешли в режим работы по предварительной записи из-за пандемии коронавируса. В июле из-за послабления карантинных мер ЗАГС снова начал принимать без записи. Как писал «Орелград», ежедневно у орловского ЗАГСа на Пролетарской горе стали собираться большие очереди. Проблема оставалась острой до последнего времени. Посетители жаловались на недостаток места в фойе, где соблюдать социальную дистанцию было физически невозможно.

ИА «Орелград»

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