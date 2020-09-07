Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП под Орлом

7.9.2020 | 22:50 Новости, Происшествия

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Трагедия произошла на трассе М-2 «Крым»

Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Орловском районе, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Трагедия произошла 7 сентября в 19.45 на 347-м километре трассы М-2 «Крым». Очевидцы уточняют, что это район села Ивановское. Столкнулись «Киа Рио» и «Тойота Камри».

«В результате погибло три человека, в том числе ребенок. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит установить все обстоятельства происшедшего и точное число пострадавших», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

ИА «Орелград»

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