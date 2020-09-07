Рынок платных услуг в Орле обвалился

Только услуги почты и курьеров пошли в рост на фоне пандемии

Орелстат обнародовал оперативные данные о состоянии рынка платных услуг, оказанных населению Орловской области в январе-июле 2020 года. Результаты ожидаемо оказались низкими, ведь многие предприятия этой сферы не могли работать из-за веденных на фоне пандемии коронавируса ограничений.

Согласно статистике за отчетный период времени в целом жителям региона было оказано платных услуг на 17,6 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах оказалось на 18,6 процента меньше, чем годом ранее. В общей структуре 74 процента составили жилищно-коммунальные, телекоммуникационные и бытовые услуги.

Плюс по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показали только услуги почтовой связи и курьерские услуги. Показатель их работы на 4,1 процента превысил прошлогодний. Все остальные сегменты данного рынка «просели». Например, объем услуг, оказанных гражданам орловскими санаториями, по сравнению с прошлогодним уровнем снизился на 85,8 процента. На 49,8 процента сократился объем оказанных населению транспортных услуг.

Особняком на этом рынке стоят услуги бытового характера. По данным Орелстата, в январе-июле 2020 года населению области таких услуг было оказано на 2,3 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это на 25,4 процента меньше соответствующего периода прошлого года.

«Более 68 процентов объема бытовых услуг приходилось на ремонт и строительство жилья и других построек, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования и услуги парикмахерских», — уточнили в Орелстате.

ИА «Орелград»