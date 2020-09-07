В Орле мужчина ударил приятеля ножом

7.9.2020 | 14:18 Новости, Происшествия

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Силовики возбудили уголовное дело.

Орловские полицейские возбудили уголовное дело из-за поножовщины. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области, жертва конфликта – 46-летний мужчина, был доставлен в одно из городских медучреждений. Кто и при каких обстоятельствах нанес мужчине ножевое ранение, разбирались полицейские. Подозреваемый уже задержан, рассказали в ведомстве. Им оказался знакомый пострадавшего – 50-летний житель Орловского района.

Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ведется следствие. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2020 год

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