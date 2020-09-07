В Орле мужчина ударил приятеля ножом

Силовики возбудили уголовное дело.
Орловские полицейские возбудили уголовное дело из-за поножовщины. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области, жертва конфликта – 46-летний мужчина, был доставлен в одно из городских медучреждений. Кто и при каких обстоятельствах нанес мужчине ножевое ранение, разбирались полицейские. Подозреваемый уже задержан, рассказали в ведомстве. Им оказался знакомый пострадавшего – 50-летний житель Орловского района.
Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ведется следствие. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.
ИА «Орелград»