Для поиска заброшенной орловской земли задействовали квадрокоптер

Беспилотный летательный аппарат применили инспекторы земнадзора.

В Орловской области сотрудники отдела государственного земельного надзора начали применять беспилотный летательный аппарат. Как пояснили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, при помощи квадрокоптера уже выявлено около 300 га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Шаблыкинского района.

В ведомстве уточнили, что данные участки были выявлены в ходе межведомственных рейдов по профилактике пожаров на землях, граничащих с лесными массивами. Вместе с сотрудниками Россельхознадзора в них участвовали специалисты группы организации и контроля применения беспилотных авиационных систем ГУ МЧС России по Орловской области. Последним и принадлежит квадрокоптер.

Тем не менее, новая для регионального земнадзора практика уже себя оправдала. В ходе рейда с воздуха было выявлено 14 необрабатываемых участков, расположенных на территориях Сомовского, Косулического и Титовского сельских поселений. Их общая площадь составляет 288 га. Уже установлена компания, которой эта земля принадлежит на праве собственности с 2010 года. Видимо, она давно не обрабатывается.

«На указанных земельных участках почвообрабатывающей техники не обнаружено, отсутствуют высеянные сельскохозяйственные культуры, не происходит выпас скота и сенокошение, — перечислили в ТУ Россельхознадзора. — Земельные участки не используются для ведения сельскохозяйственного производства».

По закону, напомним, сельхозземля должна быть вовлечена в оборот. Поэтому владельцу заброшенных участков теперь грозит административная ответственность.

ИА «Орелград»