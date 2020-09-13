В Орловской области аннулировали 438 бюллетеней

13.9.2020 | 9:25 Новости, Политика

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Наблюдатели заметили графы в книге избирателей, заполненные одинаковым почерком.

Эксперт «Голоса», правозащитник Дмитрий Краюхин добился аннулирования 438 бюллетеней с досрочного голосования. Об этом сообщается на сайте движения.

Наблюдатели на выборах в горсовет заметили в книге избирателей участка №121 множество граф, заполненных одинаковым почерком. Все данные избирателей были внесены, отметки о выдаче бюллетеней присутствовали, а личная подпись – нет. Члены комиссии заявили, что это избиратели сами забыли расписаться.

«Эксперт движения «Голос» Дмитрий Краюхин 4 часа спорил с руководством УИК № 121. В итоге глубокой ночью, комиссия приняла решение аннулировать 438 избирательных бюллетеней (219 комплектов) по выборам депутатов Орловского городского совета», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

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