В Орловской области аннулировали 438 бюллетеней

Наблюдатели заметили графы в книге избирателей, заполненные одинаковым почерком.

Эксперт «Голоса», правозащитник Дмитрий Краюхин добился аннулирования 438 бюллетеней с досрочного голосования. Об этом сообщается на сайте движения.

Наблюдатели на выборах в горсовет заметили в книге избирателей участка №121 множество граф, заполненных одинаковым почерком. Все данные избирателей были внесены, отметки о выдаче бюллетеней присутствовали, а личная подпись – нет. Члены комиссии заявили, что это избиратели сами забыли расписаться.

«Эксперт движения «Голос» Дмитрий Краюхин 4 часа спорил с руководством УИК № 121. В итоге глубокой ночью, комиссия приняла решение аннулировать 438 избирательных бюллетеней (219 комплектов) по выборам депутатов Орловского городского совета», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»