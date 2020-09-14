Дело о сбыте «соли» направлено в орловский суд

14.9.2020 | 15:40 Новости, Происшествия

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Перед судом предстанет участник преступной группы.

Орловская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении участника преступной группы. Его обвиняют по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в покушении на незаконный сбыт наркотического средства, так называемой «соли».

Как сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, обвинительное заключение в отношении 26-летнего подсудимого утвердил исполняющий обязанности орловского транспортного прокурора.

Задержан он был в апреле 2020 года. По версии следствия, молодой человек незаконно получил оптовую «закладку» наркотической «соли». Его задачей было дальнейшая расфасовка вещества на мелкие розничные партии и размещение в тайниках для конечных покупателей на территории Орла. Со своими «коллегами» он общался через интернет.

Сообщается, что довести преступление до конца злоумышленник не смог по независящим от него обстоятельствам. Дело в том, что его задержали сотрудники полиции ЛО МВД России на станции «Орел». При осмотре у молодого человека и был обнаружен наркотик. Уголовное дело вместе с обвинительным заключением уже направлено в Железнодорожный районный суд города Орла для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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