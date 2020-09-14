Орловский полицейский отказался от взятки в 15 тысяч рублей

Попытка избежать наказания за кражу обернулась для орловца новым уголовным делом

Следственный комитет в Орловской области завел уголовное дело на 52-летнего жителя Кромского района. Его подозревают в покушении на дачу взятки.

По данным следствия, 12 сентября в кромском отделе полиции мужчина пытался дать взятку в 15 тысяч рублей сотруднику МВД. Взамен орловец хотел, чтобы силовики закрыли его дело о краже. Однако полицейский отказался от денег и сообщил о попытке подкупа.

«Преступление выявлено сотрудниками УМВД России по Орловской области. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК.

ИА «Орелград»