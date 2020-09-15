Число жертв COVID-19 на Орловщине достигло 116

15.9.2020 | 10:38 Новости, Общество

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Умер еще один пациент

Число жертв коронавируса в Орловской области достигло 116, сообщили в федеральном оперативном штабе. За последние сутки умер еще один пациент.

Вместе с тем диагноз подтвердился у 51 человека, общее количество случаев достигло 7774. Выздоровели 6158 человек (+42 за день).

В целом по России число случаев COVID-19 выросло до 1 073 849. За сутки диагноз подтвердился у 5529 человек, из которых 1245 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 884 305 человек, умерли 18 785.

ИА «Орелград»

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