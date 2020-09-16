В Северном районе Орла поймали почти два десятка бродячих собак

Впрочем, никто не дает гарантии, что нападения на людей здесь прекратятся.

В Северном районе Орла за последние две недели отловили 19 бродячих собак. Об этом на заседании профильного комитета облсовета рассказал начальник областного управления ветеринарии Алексей Максимовский.

Как уже писал «Орелград», ранее Максимовский говорил, что одной из главных причин скопления бродячих животных в Северном районе Орла являются члены гаражных кооперативов, которые прикармливают собак. Максимовский рассказал депутатам, что профилактические беседы с владельцами гаражей проводились не раз, и теперь «приходится рассчитывать лишь на сознательность людей».

Напомним, за последние несколько месяцев в Сети появилось несколько видео нападения собак на людей в районе улице Раздольной. По данным СКР в Орловской области, животные покусали 8 человек. Силовики возбудили уголовное дело на фирму-подрядчика, сотрудники которой должны отлавливать и стерилизовать животных. Впрочем, сами заказчики отлова признают, что выпущенные на волю животные, даже стерилизованные, все равно не безопасны для человека, если попадут под воздействие стаи.

Единственным выходом из ситуации может стать создание городского приюта для животных, где собаки смогут оставаться до тех пор, пока кто-то не возьмет их себе. Однако сроков появления такого приюта в Орле до сих пор никто назвать не может. На заседании комитета облсовета 14 сентября Максимовский рассказал, что в оперативное ведение БУОО «Орловский ОВЦ» передано здание с участком земли. Запланирована его реконструкция. Впрочем, Максимовский уточнил, что стерилизованных собак из этого приюта все равно планируют выпускать, а не искать им новых владельцев. Еще один приют несколько лет обещают создать в «Спецавтобазе».

В 2020 году на отлов и стерилизацию бездомных животных в Орловской области выделено 6,9 млн рублей. С начала года выловили почти 480 «бродяг», 315 из них – в Орле.

ИА «Орелград»