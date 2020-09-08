Орловский СК возбудил дело из-за нападения собак на людей

За оказание некачественных услуг могут осудить сотрудников «Экосервиса».

Компанию-подрядчика, которая должна отлавливать бродячих собак в Орле, могут привлечь к суду. СКР в Орловской области возбудил уголовное дело из-за неоднократных случаев нападения животных в Северном районе города.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В пресс-службе ведомства рассказали, что подозреваемыми стали сотрудники ООО «Экосервис». Именно с этой организацией БУ ОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных» заключила контракт на отлов бродячих животных в Орле.

По версии следствия, с марта по сентябрь подрядчик не принял нужных мер для того, чтобы убрать животных с городских улиц, как того требует госконтракт. Именно из-за этого, считают в СКР, собаки несколько раз нападали на людей. Следствие установило восемь пострадавших от укусов агрессивных животных. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уже писал «Орелград», вчера в Сети появилось очередное видео нападения собак в районе улицы Раздольной в Орле. Около 8 агрессивных животных накинулись на женщину, которая вышла из маршрутки. Несколькими днями ранее собаки в этом районе покусали молодого человека, а в начале июля – девушку.

ИА «Орелград»