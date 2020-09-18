Клычков похвалился дотациями в бюджет Орла. Эти же деньги у города отобрала область

18.9.2020 | 18:53 Важное, Новости, Экономика

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Губернатор встретился с избранными депутатами горсовета

// Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с избранными депутатами горсовета Орла. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

На встрече Клычков заявил, что город «не останется без поддержки» области. Дотации из регионального бюджета постоянно увеличиваются: в 2018 году они составляли 362 млн рублей, в 2019-м – 460 млн рублей, в 2020-м – 588,5 млн рублей, похвалилась пресс-служба губернатора.

Отметим: по факту этими дотациями Орлу возвращаются деньги, отобранные у него самой же областью. Городские депутаты неоднократно просили Клычкова вернуть долю отчислений НДФЛ, который платят жители Орла, с 5 до 15%. Каждый процент принёс бы в казну города 57 млн рублей доходов, то есть суммарно Орел мог бы рассчитывать на дополнительные 570 млн рублей в год.

Однако Клычков и его команда игнорировали просьбы горсовета прошлого созыва, но теперь губернатор пытается показать себя главным помощником Орла. Расхожая фраза «Если хочешь сделать хорошо, сделай плохо, а потом верни как было» в действии.

Напомним, по итогам выборов 22 мандата в горсовете получила «Единая Россия», 5 – «Справедливая Россия», 5 – самовыдвиженцы, 4 – КПРФ, по одному – ЛДПР и «Партия пенсионеров».

ИА «Орелград»

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