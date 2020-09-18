Организаторам сети подпольных казино в Орле дали реальные сроки

Всех участников незаконного бизнеса оштрафовали.

Вступил в законную силу приговор Заводского суда Орла по делу о сети незаконных казино. Организаторы подпольного бизнеса получили реальные сроки, а их подельники оштрафованы.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области, речь идет о группе из 10 человек. Они создали несколько подпольных игровых залов в разных районах области. Незаконные казино принимали ставки в Орле, Ливнах, Мценске. Как было доказано в суде, орловская «игорная зона» без проблем работала почти три года: с декабря 2014 по середину июля 2017-го.

Заводской суд приговорил организатора группы к 2,5 годам тюрьмы. Ему придется также заплатить 1 млн рублей штрафа. Его помощник, который курировал работу залов в городах области, отсидит 2,3 года и должен будет оплатить 800 тыс.рублей штрафа. Отбывать наказание лидеры преступной группы будут в исправительной колонии общего режима.

— Остальным участникам преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы условно со штрафами в размере от 300 до 700 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве. — Приговор районного суда был обжалован, однако судом апелляционной инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу.

ИА «Орелград»