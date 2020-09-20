В Орле за два дня поймали 16 беглых преступников

Орловские силовики провели массовую розыскную операцию.

Как сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Орловской области, сотрудники этого ведомства приняли участие во втором этапе межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». В ведомстве уточнили, что он занял всего два дня. В масштабной операции приняли участие сотрудники всех правоохранительных органов региона.

«Они осуществляли комплекс мероприятий, направленных на розыск и задержание лиц, уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы и уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, а также скрывающихся от органов дознания, следствия, суда», — уточнили в регуправлении ФСИН.

Операция принесла заметные результаты. В целом по региону силовики проверили 42 адреса и в итоге задержали 16 человек, находившихся в федеральном розыске. Уточняется, что двое из задержанных граждан уклонялись от контроля Орловской уголовно-исполнительной инспекции. Один человек, задержанный на Орловщине, как было установлено, уклонялся от принудительных работ, причем это наказание он должен отбывать в соседней Курской области.

Еще 11 «беглецов» не прибыли к правоохранителям для получения предписания – ранее суды обязали их самостоятельно проследовать в колонию-поселение. Еще два человека находились в розыске, объявленном УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»