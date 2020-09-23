Строев опроверг информацию о намерениях стать мэром Орла

Избранный депутат назвал информацию из анонимного источника «легким троллингом»

Депутат горсовета Орла Владимир Строев опроверг информацию о том, что он намерен стать мэром города. Об этом он сообщил корреспонденту «Орелграда».

«Это неправда. Это, видимо, легкий троллинг», — сказал Строев.

Ранее о возможном участии парламентария в конкурсе на мэра Орла сообщил анонимный Telegram-канал «Нострадамус». По его информации, фамилия Строева «неожиданно всплыла» в списке претендентов на пост мэра, и это «поставило многих депутатов в ступор».

Основным кандидатом на должность мэра Орла называют Юрия Парахина, главу Орловского района. По данным многочисленных источников, его кандидатуру активно лоббирует губернатор Андрей Клычков.

Ранее с подачи Клычкова в Орле изменили структуру власти. Новый мэр будет одновременно и главой администрации города, а возглавлять горсовет будет председатель. Выбирать мэра будут из кандидатов, которого горсовету предложит конкурсная комиссия. Она будет наполовину состоять из членов парламента Орла, наполовину — из людей от губернатора.

Сейчас мэра (председателя горсовета) Орла выбирают из числа депутатов, а главу администрации утверждает горсовет на основе решения конкурсной комиссии.

ИА «Орелград»