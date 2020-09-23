В Сети обсуждают «виселицы» с камерами в Детском парке Орла

В соцсетях появились фото установки камер видеонаблюдения в отремонтированном Детском парке.

Жители Орла обсуждают в соцсети «ВКонтакте» фотографии процесса установки камер видеонаблюдения в обновленном Детском парке. Напомним, в начале сентября парк открылся для посетителей.

Почти сразу стали появляться сообщения о поломках игрового оборудования. Пользователи Сети в комментариях отмечают, что с помощью новых камер, возможно, будет легче отследить вандалов. Впрочем, другие комментаторы не исключают, что и сами камеры могут недолго продержаться.

При этом орловцы обратили внимание на столбы, к которым крепят камеры. Такие же световые опоры ранее установили в отремонтированном сквере Содружества возле завода УВМ. Горожане сразу прозвали их «виселицами». Теперь Г-образные фонари «украшают» и Детский парк. «Уродливый какой фонарь», — написал в комментариях к новости об установке камер житель Орла. Другой предположил, что «провинившихся тут же будут вешать».

Как уже писал «Орелград», ремонт Детского парка начался по инициативе губернатора Андрея Клычкова. Он длился почти два года и обошелся примерно в 300 млн рублей. Работы здесь вели два полюбившихся властям подрядчика – «Триумф» и «Техспецкомплект».

ИА «Орелград»