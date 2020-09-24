Число жертв коронавируса на Орловщине достигло 126

24.9.2020 | 11:38 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом

Число жертв коронавируса в Орловской области выросло до 126, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом.

Вместе с тем COVID-19 диагностировали еще у 52 человек, общее число случаев достигло 8233. Выздоровели 6640 человек (+113 за день).

В целом по России число случаев коронавируса выросло до 1 128 836 (+6595 за сутки). С начала пандемии выздоровели 929 829 человек (+6130), умерли 19 948 (+149).

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования