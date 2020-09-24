Число жертв коронавируса на Орловщине достигло 126

Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом

Число жертв коронавируса в Орловской области выросло до 126, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом.

Вместе с тем COVID-19 диагностировали еще у 52 человек, общее число случаев достигло 8233. Выздоровели 6640 человек (+113 за день).

В целом по России число случаев коронавируса выросло до 1 128 836 (+6595 за сутки). С начала пандемии выздоровели 929 829 человек (+6130), умерли 19 948 (+149).

ИА «Орелград»