Эксперты оценили качество рекордного орловского урожая

В лаборатории проверили зерно пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обнародовало оперативные данные мониторинга товарных и потребительских свойств зерна нового урожая. В его рамках с августа эксперты в лабораторных условиях исследуют зерно пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы. Причем для экспертизы используются не только собственное оборудование, но и лаборатории хлебоприемных предприятий, элеваторов и пунктов временного хранения зерна.

Напомним, областные власти поставили задачу намолоть в этом году не менее 4 миллионов тонн зерна. Урожай в Орловской области обещает стать рекордным. На текущий момент намолочено уже 3,7 миллиона тонн при средней урожайности 45 ц/га, что подтверждают данные ТУ Россельхознадзора. Вопрос в том, качественное ли это зерно.

На текущий момент эксперты обследовали уже около трети валового сбора зерна озимых и яровых культур. При исследовании пшеницы было установлено, что на продовольственные цели пригодно 48,3 процента собранного урожая этой культуры. Причем на долю пшеницы 3-го класса приходится всего 5,7 процента, на долю 4-го класса – 42,6 процента. Оставшиеся 51,7 процента – это пшеница 5-го класса.

Валовой сбор ячменя в этом году на данный момент составляет 751,9 тысячи тонн. Согласно выводам экспертов, 43,2 процента этого зерна является продовольственным, 32,7 процента – кормовым, 24,1 процента — пивоваренным. В ТУ Россельхознадзора уточнили, что мониторинг будет проводиться до конца года.

ИА «Орелград»