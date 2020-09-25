Дынкович и Строев стали зампредами горсовета Орла

25.9.2020 | 12:25 Новости, Политика

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Коммунист еще и будет получать зарплату

Заместителями председателя горсовета Орла нового созыва избраны Владимир Негин, Сергей Себякин, Владимир Строев (все — «Единая Россия») и Иван Дынкович (КПРФ).

Дынкович и Негин стали зампредами на постоянной основе — они будут получать зарплату из бюджета Орла. В прежнем составе горсовет обеспечивал деньгами 3 из 4 заместителей.

В ходе дискуссии оппозиция — депутаты от «Справедливой России» и самовыдвиженцы — предложили Новикову сократить число заместителей на зарплате, мотивируя это снижением финансовой нагрузки на бюджет. Против выступил Владимир Негин. Он объяснил, что за каждым заместителем закреплены крупные блоки, в том числе финансы, городское хозяйство, образование.

В итоге на голосование были выдвинуты пять человек — кроме вышеупомянутых, СР предложила сделать зампредом Руслана Перелыгина. Однако его кандидатуру отклонили, а всех остальных — согласовали.

Ранее горсовет не без скандала избрал председателем горсовета Орла Василия Новикова. Мэром он больше не считается.

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ИА «Орелград»

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