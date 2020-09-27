Исток Оки объявлен памятником

Постановление об объявлении истока Оки памятником природы регионального значения подписал исполняющий обязанности главы правительства Орловской области Вадим Соколов.

Тем же документом территория, занятая новоиспеченным памятником, официально объявлена особо охраняемой природной территорией регионального значения. Кстати, ее площадь составляет 268,8 га.

Сам памятник, который так и называется – «Исток Оки», расположен на территории Сеньковского сельского поселения Глазуновского района. Вадим Соколов также утвердил границы особо охраняемой природной территории и определил режим ее особой охраны. Кстати, департаменту надзорной и контрольной деятельности поручено оформить охранное обязательство и паспорт памятника, а также внести сведения о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

Отныне в границах «Истока Оки» запрещается любая хозяйственная деятельность, «влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы». В частности, запрещено строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, проведение геологоразведочных работ, поиск и добыча полезных ископаемых. По запрет попала деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима, загрязнение и засорение поверхностных и подземных вод, сброс сточных вод, рубка деревьев и кустарников.

На территории памятника нельзя охотиться, складировать отходы, разводить костры, сжигать сухие листья и траву. Запрещен выгул, прогон и выпас сельскохозяйственных животных. Под запретом оказались и все виды рекреационной деятельности, в том числе обустройство стоянок, установка палаток и тентов, а также расширение существующей дорожно-тропиночной сети.

ИА «Орелград»