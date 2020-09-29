Суд в Орле объяснил арест обвиняемого в хищении денег «Титаника»

Глава фирмы-подрядчика проведет под арестом 24 дня.

Советский районный суд города Орла раскрыл некоторые детали рассмотрения ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей Максиму Селиванову. Он был директором компании «Союзинформ», когда она являлась подрядчиком по строительству многопрофильного медицинского центра. Напомним, этот объект, в народе именуемый «Титаником», возводится уже два десятка лет на базе областной клинической больницы.

Органом предварительного расследования Селиванов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть в особо крупном мошенничестве с бюджетными средствами. По оценкам следствия, речь идет о хищении более чем 295 миллионов рублей, выделенных для строительства многопрофильного медцентра. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Селиванова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 24 суток. Под стражей он будет находиться до 17 октября 2020 года включительно.

«Принимая такое решение суд учел, что Селиванов М.В. не являлся по вызову следователя, по месту регистрации не проживал, фактически скрылся от органов предварительного расследования, в связи с чем был объявлен в розыск», — пояснили в суде Советского района.

Напомним, прокурор области Владислав Малкин лично выезжал на «Титаник». По его мнению, расследование уголовных дел, возбужденных по фатам хищений при строительстве многопрофильного медицинского центра, носит длительный характер.

«С целью активизации их расследования по поручению прокурора области были приняты дополнительные меры координационного и надзорного характера», — отметили в пресс-службе прокуратуры региона.

Результатом этого и стало задержание гендиректора «Союзинформа» и предъявление ему обвинения. Кроме того, обвинение предъявили и бывшему генеральному директору АО «АИЖК Орловской области» Сергею Кочергину, занимавшему эту должность в период с июля 2015 по август 2016 года.

«Он обвиняется в хищении через подконтрольную ему организацию ООО «АСК Инжиниринг» 136 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета на строительство медицинского центра», — уточнили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»