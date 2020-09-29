В Орле готовятся к слиянию двух вузов

Руководство утверждает, что так будет лучше для студентов.

В Орле заговорили о возможном слиянии Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС и ОГУЭТ. О готовящемся объединении двух вузов со ссылкой на собственные источники рассказали «Орловские новости».

Информацию о возможном слиянии академии и института подтвердил ректор ОГУЭТ Павел Меркулов. Как уже писал «Орелград», в июле стало известно, что Меркулов возглавил ОГУЭТ, оставшись при этом и. о. директора орловского филиала РАНХиГС.

По мнению Меркулова, объединение вузов «повысит уровень образования». Из его комментария можно сделать вывод, что вузы объединят на базе филиала академии госслужбы.

— Академия входит в первую тройку лучших вузов страны по уровню образования, один из крупнейших вузов Европы. Это не я придумал, об этом говорят рейтинги. Если брать филиал РАХиГС в Орле, то он в 2,5 раза больше, чем ОГИЭТ. Преподавательский состав по качеству выше в академии. Здесь имеется ввиду по количеству докторов наук, профессоров и кандидатов. Если в РАНХиГС есть пять советов, где мы готовим преподавателей, то в ОГИЭТ ни одного. Академия выделяет средства на обеспечение материально-технической базы, — сказал Меркулов.

Напомним, пять лет назад в Орле объединили ОГУ и Госуниверситет УНПК (бывший ОГТУ). Созданный опорный вуз — Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева – возглавила Ольга Пилипенко, которая прежде была ректором Госуниверситета УНПК. Сегодня Пилипенко — депутат Госдумы от Орловской области. ОГУЭТ во время слияния ОГУ и УНПК также планировали включить в структуру нового опорного университета, однако в итоге вуз сохранил самостоятельность.

ИА «Орелград»