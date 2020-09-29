В Орловской области началась вакцинация от коронавируса

Первыми прививку получили медики.

В Орловской области стартовала вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Первыми привитыми стали медики.

Сообщается, что вакцинация медработников проходила на добровольной основе.

— Процедура прошла без осложнений. В настоящее время все они чувствуют себя хорошо, — говорится в пресс-релизе оперштаба.

Сколько медиков уже получили вакцину и когда именно, не уточняется.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что на Орловщину поступила первая партия вакцин от коронавируса – 80 доз. Всего в регионе ожидают поставку 700 доз отечественной вакцины от коронавируса Спутник V.

Как уже писал «Орелград», по состоянию на утро 29 сентября в Орловской области выявлено 60 новых заболевших коронавирусом. С начала пандемии число зараженных достигло 8518. Вместе с тем за сутки выздоровели 117 человек (6908 всего). Число летальных исходов выросло до 128 (+1 за сутки).

ИА «Орелград»