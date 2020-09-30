В Орловской области продолжается рост новых случаев COVID-19

За последние сутки заразились 62 человека

Число случаев COVID-19 в Орловской области достигло 8580, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 62 человек.

Вместе с тем выздоровели 86 человек, количество победивших вирус выросло до 6994. Число летальных исходов достигло 129 — за сутки умер еще один пациент.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 176 286. За сутки диагноз подтвердился у 8481 человека. С начала пандемии выздоровели 958 257 человек, умерли 20 722.

ИА «Орелград»