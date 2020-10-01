Мэра Орла выберут Мосякин и Тарасов

Стал известен полный состав комиссии для выборов главы областного центра.

29 сентября губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение о назначении членов конкурсной комиссии, которая решит, кто станет мэром Орла. Всего в комиссии будет 10 человек. Ранее своих пятерых представителей уже назвал горсовет.

От губернатора в комиссию включены: Иван Мосякин (председатель орловского «Союза пенсионеров России»), Елена Сапожникова (глава регионального департамента финансов), Вадим Тарасов (вице-губернатор), Наталья Николаева (начальник правого управления администрации Орловской области) и Елена Сенько (председатель Общественной палаты Орловской области).

Ранее депутаты городского Совета определили, что от них в комиссию по выбору мэра войдут Иван Дынкович (КПРФ), Владимир Негин («Единая Россия»), Василий Новиков («Единая Россия»), Сергей Себякин («Единая Россия») и Владимир Строев («Единая Россия»).

Напомним, благодаря предложенным губернатором Андреем Клычковым нововведениям, мэром Орла теперь будет не председатель горсовета, а человек, которого депутаты изберут на конкурсной основе. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 сентября по 14 октября. Конкурс пройдет в два этапа. Итоги первого этапа подведут 15 октября, второго — 19 октября. Окончательное решение депутаты примут на октябрьской сессии горсовета.

Как уже писал «Орелград», вчера документы в комиссию сдал глава Орловского района Юрий Парахин, которого считают главным претендентом на пост градоначальника.

ИА «Орелград»