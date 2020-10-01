Ничего нового. Юрий Парахин подал документы на конкурс по выбору мэра Орла

Об этом глава Орловского района рассказал в соцсети.

Глава Орловского района Юрий Парахин подтвердил, что готов стать мэром Орла. Вчера, 30 сентября, он подал документы для участия в конкурсе на пост главы областного центра. Об этом чиновник рассказал в соцсети.

Парахин в закрытой для комментариев публикации рассказал, что уже подготовил «программу развития нашего города на ближайшие 5 лет до 2025 года». Главной задачей себе как кандидату в мэры Парахин поставил «стабилизацию финансовой ситуации в городе». При этом кандидат в мэры пообещал привлечь общественность к широкому обсуждению подробностей своей программы.

— Надеюсь, что комиссия и депутатский корпус городского Совета, в процессе проведения обсуждения наших предложений социально-экономического развития города, наполнят ее новыми идеями и предложениями, которые обязательно учту в работе. НА СТАРТ! – написал Парахин в соцсети.

Ранее Парахина называли основным кандидатом на пост мэра Орла.

Юрий Парахин – сын бывшего ректора ОГАУ Николая Парахина. При губернаторе Козлове Парахин-младший работал в облправительстве, руководил блоком финансово-экономического развития. По роду службы курировал строительство и ремонт крупных объектов, в том числе – многопрофильного корпуса областной больницы в Орле, известного как «Титаник». В октябре 2016 года Юрий Парахин был избран главой Орловского района.

Как уже писал «Орелград», благодаря предложенным губернатором Андреем Клычковым нововведениям, мэром Орла теперь будет не председатель горсовета, а человек, которого депутаты изберут на конкурсной основе. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 сентября по 14 октября. Конкурсная комиссия из 10 человек на половину состоит из депутатов горсовета, на половину – от людей губернатора. Конкурс пройдет в два этапа. Итоги первого этапа подведут 15 октября, второго — 19 октября. Окончательное решение депутаты примут на октябрьской сессии горсовета.

ИА «Орелград»