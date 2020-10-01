Отказаться от вредных привычек придется жителям Орловской области

Власти утвердили программу, которая позволит орловцам стать здоровыми.

Правительство Орловской области утвердило региональную программу «Укрепление общественного здоровья». Напомним, подобные документы уже приняты во многих муниципальных образованиях региона. Они являются частью федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». В целом же работа ведется в рамках национального проекта «Демография».

В паспорте региональной программы указано, что население Орловской области ежегодно сокращается. Даже при снижении абсолютного числа умерших совсем недавно было отмечено увеличение показателя естественной убыли населения – он вырос с 6,9 в 2018 году до 7,3 в 2019 году в расчете на 1000 человек. Приводятся и такие данные: если в 2017 году в Орловской области проживало 754 816 человек, то в 2018 году – уже 747 247, а в 2019 году — 739 467 человек. Кроме того, за один лишь 2019 году уровень рождаемости в регионе снизился с 9 до 8,1 младенца на 1000 человек.

«Неустойчивое развитие экономики страны, недостаточное правовое, ресурсное, информационное и финансовое обеспечение мероприятий по сохранению общественного здоровья и развитию здравоохранения, затянувшиеся реформы способствовали значительному ухудшению здоровья населения», — так обозначена основная причина проблем с демографией в орловской программе.

Однако ее авторы предрекают уже к 2024 году увеличение доли орловцев, ведущих здоровый образ жизни. Добиваться этого чиновники намерены «путем формирования у них ответственного отношения к своему здоровью». Кроме того, программой предусмотрено создание регионального центра общественного здоровья, внедрение корпоративных программ укрепления здоровья и информационно-коммуникационные кампании по пропаганде здорового образа жизни.

Кстати, финансирование региональной программы из средств федерального бюджета не предусмотрено. Она будет реализована за счет средств текущего финансирования областного департамента здравоохранения. Согласно замыслам, к 2024 году в регионе будут созданы «условия для укрепления общественного здоровья, качественной жизни граждан, мотивации граждан к ведению здорового образа жизни».

Все это должно помочь значительно сократить количество граждан, страдающих алкоголизмом и курящих табак. В результате уровень смертности снизится, а рождаемости – возрастет. Впрочем, пока все эти планы – только на бумаге.

ИА «Орелград»