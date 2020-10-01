В Орле чиновники проиграли 295 тысяч рублей из-за упрямства

Спор о вводе нового объекта в эксплуатацию рассмотрел арбитраж.

Подробности этого процесса сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области. За помощью к нему обратился руководитель одного из местных ООО, который пожаловался на действия чиновников. Выяснилось, что компании отказали в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию уже построенного объекта.

Камнем преткновения стало строительство пароводяной котельной и наружных сетей для отопления собственных производственных цехов. Как следует из материалов, определенные трудности возникли еще на этапе получения разрешения на строительство, когда потребовалось внести изменения в проектную документацию. Это «существенно увеличило срок получения соответствующего разрешения».

«В связи с необходимостью окончания строительства котельной до начала отопительного сезона, общество было вынуждено приступить к строительным работам, не уведомив о начале строительства орган строительного надзора ввиду отсутствия полного комплекта документов», — пояснили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Затем департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области отказал компании «в осуществлении государственного строительного надзора с последующей выдачей заключения о соответствии указанного объекта по мотиву фактического завершения строительства». В связи с этим не было выдано и разрешение на ввод объекта в строй.

Решить спор помог только суд, где бизнес-омбудсмен выступил в качестве третьего лица. По его мнению, у чиновников не было «безусловных оснований» для отказа в выдаче такого разрешения «в связи с отсутствием в отношении данного объекта заключения органа государственного строительного надзора».

Кроме того, областное управление градостроительства, которое отвечает за выдачу разрешений и выступило в процессе ответчиком, имело право самостоятельно осмотреть объект, но не сделало этого. Была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Она показала, что спорный объект полностью соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации.

В связи с этим областной арбитражный суд признал незаконным отказ управления градостроительства в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Управление не только обязали выдать такое разрешение, но и взыскали с него 295 тысяч рублей — расходы, связанные с проведением строительно-технической экспертизы.