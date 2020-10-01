В Орле задержан директор спортшколы «Русичи»

1.10.2020 | 18:55 Новости, Общество

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Его подозревают в мошенничестве и взятках

Следственный комитет задержал в Орле директора спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Русичи», сообщили в ведомстве. В пресс-релизе не указывается имя подозреваемого, однако в открытых данных указано, что СШОР возглавляет Борис Люблинский.

«По данным следствия, подозреваемый, используя свое служебное положение, с февраля 2016 года по август 2020 года похитил денежные средства БУ ОО «СШОР «Русичи» в сумме более 800 тысяч рублей, путем создания фиктивных тренировочных групп, на деятельность которых распределялись данные денежные средства», — говорится в сообщении.

Также следствие считает, что Люблинский получил 41,5 тыс. рублей от подчиненного за повышение премии. Расследование осуществляется при участии ФСБ и МВД, заключили в СК.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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