Власти «забыли» выкупить квартиры в аварийном доме на Серпуховской

1.10.2020 | 14:08 ЖКХ, Новости

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Хотя деньги в бюджете Орла на эти цели были.

Мэрия Орла до сих пор не решила вопрос с жителями дома на Серпуховской, где в апреле рухнул потолок в одной из квартир. Владельцы жилья из аварийной двухэтажки пожаловались областному прокурору Владиславу Малкину.

Как уже писал «Орелград», дом был признан аварийным еще в 2015 году. Но за все это время власти на приняли никаких мер к устранению аварийного состояния здания и на обеспечили безопасность живущих в нем людей. К таким выводам пришли прокуроры.

Напомним, после обрушения потолка жителей дома расселили в ПВР на базе гостиницы «Русь». По закону, чиновники должны были предложить владельцам квартир на Серпуховской выкуп их квадратных метров или обмен на другое благоустроенное жилье. В прокуратуре установили, что власти «забыли» это сделать. К слову, деньги на выплаты жителям аварийного дома в бюджете Орла были: их перечислило областное правительство. Но городские чиновники вовремя не перечислили их тем, кто согласился продать свои квартиры.

— В настоящее время организована выплата соответствующих средств гражданам, — уточнили в надзорном ведомстве. — Фактическое восстановление жилищных прав граждан находится на контроле прокурора области.

ИА «Орелград»

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