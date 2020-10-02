Эксперты объяснили, чем полезна северная ходьба

В России ей занимаются уже 277 000 человек

Северная ходьба — это совмещение прогулок на свежем воздухе и щадящей физической нагрузки. Ей в России занимаются уже 277 тысяч человек. В Орловской области популярность этого вида спорта только начинает набирать обороты. В международный День пожилых людей вместе с национальным проектом «Демография» приводим 5 причин, по которым северная ходьба помогает продлить активное долголетие.

Способствует формированию осанки и контролю веса Поднимает настроение Помогает найти новых друзей Улучшает работу сердечно-сосудистой системы Развивает мышцы и поддерживает здоровье суставов

Северная ходьба отличается от других видов спорта простотой, относительной безопасностью и высокой доступностью. Не существует ограничений по возрасту, полу и уровню физической подготовки. Орловская область включилась в федеральную программу по развитию северной ходьбы. Уже в следующем году на базе центров социального обслуживания можно будет проконсультироваться с квалифицированным тренером, узнать о групповых занятиях, получить инвентарь на время тренировок, то есть палки для ходьбы будут предоставляться на время занятий бесплатно.

Развитие северной ходьбы на Орловщине будет проводится на средства из федерального бюджета. Благодаря активности орловских общественных организаций наша область стала победителем конкурса Министерства спорта РФ среди проектов в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва. Больше фото здесь и здесь. #виден_результат57

ИА «Орелград»