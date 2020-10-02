Назначен новый военком Орловской области

2.10.2020 | 10:29 Новости, Общество

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Дмитрия Примака представили на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

// Фото Андрея Сасина

Приказом Минобороны РФ новым военным комиссаром Орловской области назначен Дмитрий Примак. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Губернатор Андрей Клычков представил военкома на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Дмитрий Примак более 30 лет служил в Вооруженных Силах России. Перед назначением в Орловскую область 10 лет командовал радиотехнической бригадой. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Жукова и др.

Последние 10 лет военный комиссариат Орловщины возглавлял Сергей Старков. 27 июля этого года от отпраздновал 60-летний юбилей. О причине смены военкома и дальнейшей судьбе Старкова в пресс-службе губернатора не рассказали.

ИА «Орелград»

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