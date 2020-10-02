Солнце подарит орловцам возможность не видеть телепропаганду

2.10.2020 | 11:33 Новости, Общество

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Из-за солнечного излучения, которое перебивает телесигнал, возможны помехи в трансляциях.

Телезрителей Орловской области предупреждают о возможных помехах при трансляции телепередач. Из-за солнечной активности в октябре изображение на экранах может пропадать или «рассыпаться».

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, с 27 сентября в небе над Орловщиной происходит осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал.

— Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ не заметят изменений в качестве изображения. Но в ряде случаев возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад ее на пиксели, полное пропадание. График перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном пункте доступен на сайте ртрс.рф и в приложении «Телегид», — рассказали в пресс-службе.

Также сообщается, что в Орловской области помехи и кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться до 20 октября с 10:50 до 12:41.

Во время интерференции изображение на экранах телевизоров может пропадать или рассыпаться. Но длится это недолго — от нескольких секунд до 5 минут.

ИА «Орелград»

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