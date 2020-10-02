Стало известно о массовых ветеринарных нарушениях

Более сотни нарушений выявили сотрудники Россельхознадзора.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обнародовало статистику своей работы по выявлению нарушений, допущенных при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД). Всего за один месяц, сентябрь, сотрудники этого ведомства вскрыли 111 таких случаев. В 82 случаях нарушения допустили так называемые уполномоченные лица различных организаций, в 26-ти — ветеринарные врачи, в трех — аттестованные специалисты.

Говоря о структуре нарушений, в ТУ Россельхознадзора отмечают, что некоторые из них могли привести к печальным последствиям. Например, в начале сентября в Урицком районе был вскрыт факт оформления эВСД на молочную продукцию без указания информации о сырье, из которого она была изготовлена. Это означает, что такие продукты могли представлять опасность для здоровья потребителей.

В соседней Курской области уполномоченным лицом был оформлен эВСД на молочную продукцию, изготовленную из сырья с истекшим сроком годности. Эти продукты предназначались для продажи не только в курских, но и в орловских магазинах.

Всего за месяц по итогам проверочных мероприятий было возбуждено 26 дел об административных правонарушениях, причем в отношении ветеринарных специалистов было возбуждено 7 административных дел. Кроме того, была временно приостановлена регистрация во ФГИС «Меркурий» 24 уполномоченных лиц организаций, а регистрация шести таких работников вообще была аннулирована.

«Управлением Россельхознадзора проведены мероприятия по недопущению к реализации продукции животного происхождения с истекшим сроком годности: в адрес получателей некачественной и опасной продукции направлены информационные письма о выявленных нарушениях», — добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»