В 15 школах Орловщины из-за коронавируса классы закрыты на карантин

Не работают отдельные группы в 4 детсадах.

Карантин по коронавирусу введен в отдельных классах 15 школ Орловской области. Об этом на заседании регионального оперштаба рассказала глава областного департамента образования Татьяна Крымова.

По информации чиновницы, карантин по COVID-19 введен в школах № 5, 7, 17, 20, 25, 27, 36, 38, 39, 50, 51 города Орла. Также сидят по домам ученики отдельных классов мценской школы № 9, Жилинской СОШ Орловского района, Куначенской ООШ Ливенского района и Дубровской ООШ Должанского района.

Что касается дошкольных учреждений, на карантин закрыты отдельные группы в детсадах № 8, 17, 63 Орла и в «Теремке» на Знаменке.

Кроме того, в некоторых образовательных учреждениях карантин введен по гриппу и ОРВИ. Для детей, которые вынуждены оставаться дома, уроки ведут дистанционно.

Напомним, ранее Андрей Клычков заявил, что пока нет повода говорить о полном переводе всех орловских школьников на дистанционное обучение.

Как уже писал «Орелград», в последние дни в Орловской области наблюдается тенденция к росту числа выявленных больных с коронавирусом. Так, по состоянию на утро 2 октября диагноз подтвердился у 65 жителей Орловской области, общее количество зараженных выросло до 8707. Выздоровели 7106 человек (+47 за сутки). Умерли 131 (+2).

ИА «Орелград»