Иностранцев в Орле решили интегрировать

3.10.2020 | 15:09 Новости, Общество

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Правительство области расширило функции программы госуправления.

В Орловской области реализуют мероприятия по социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан. С таким сообщением выступила пресс-служба губернатора. Она уточнила, что речь идет о поправках, внесенных постановлением правительства Орловской области в программу «Повышение эффективности государственного и муниципального управления, поддержка институтов гражданского общества».

В частности, в ней появился новый раздел под названием «Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Орловской области». Теперь программа предусматривает увеличение доли иностранцев, успешно сдавших экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Сейчас эта доля составляет 93,2 процента, увеличить ее планируют до 93,6.

Финансирование полностью возьмет на себя областной бюджет. Впрочем, ежегодно будет выделяться не более 150 тысяч рублей. Например, планируется разработка и внедрение информационно-справочных изданий, а также проведение образовательно-просветительских мероприятий для культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Орловской области.

Одной из главных задач станет создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений. С ее помощью областные власти надеются предупреждать или на ранней стадии погашать межнациональные конфликты. Сообщается, что система мониторинга будет базироваться «на диверсификации источников информации» и будет предусматривать «возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в Орловской области».

ИА «Орелград»

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