Орловцы пополнили бюджет долгами на сотни миллионов

Задолженность взыскали и перечислили в казну судебные приставы.

В Орловской области за 8 месяцев текущего года в бюджетную систему было перечислено более 430 миллионов рублей задолженности, собранной с местных жителей и организаций судебными приставами. Такие данные привели в пресс-службе регионального управления ФССП. Речь идет о долгах по фискальным платежам, к которым относятся не только налоги, но и административные штрафы, таможенные сборы, госпошлина и другие обязательные платежи в бюджет.

В службе судебных приставов подчеркнули, что это одно из важнейших направлений деятельности, поскольку от своевременного пополнения бюджета напрямую зависит исполнение социальных обязательств властями. Поэтому и меры к должникам принимаются самые разнообразные. Судя по приведенной статистике, должники нередко сопротивляются до последнего и начинают платить, когда дело для них действительно становится жарким.

«За истекший период 2020 года вынесено свыше 133 тысяч постановлений об аресте и обращении взыскания на денежные средства находящиеся на счетах должников, более 34 тысяч постановлений о запрете регистрационных действий с транспортом должников и почти 7 тысяч постановлений о запрете регистрационных действий с недвижимостью должников», — перечислили в управлении ФССП.

Кстати, если должник в течение пяти рабочих дней не исполняет свои обязательства в добровольном порядке, то с него взыскивается не только основной долг, но и исполнительский сбор в доход федерального бюджета.

ИА «Орелград»