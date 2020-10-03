Орловцы смогут поговорить с налоговиками о жизни виртуально

3.10.2020 | 13:28 Новости, Экономика

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Налоговая служба предложила клиентам новый любопытный сервис.

Как сообщает пресс-служба управления ФНС России по Орловской области, в областной столице значительно выросла армия тех, кто пользуется специальным налоговым сервисом — «Личным кабинетом налогоплательщика». По данным ИФНС России по городу Орлу, в этом году такие виртуальные кабинеты открыли еще более 4000 простых горожан. В службе отметили, что растет не только число пользователей. Расширяются сами функциональные возможности сервиса.

Например, в этом году была доработана вкладка «Жизненные ситуации». Как пояснили в управлении ФНС, в ней собраны ситуации, с которыми сталкиваются физические лица в процессе взаимодействия с налоговым органом. Во вкладке приводится подробное описание каждой такой ситуации и алгоритм взаимодействия.

Но одним из главных новшеств 2020 года стало появление в личном кабинете раздела «Сведения о банковских счетах». Речь идет о счетах в российских банках. Также отныне пользователи могут бесплатно и в любое время скачать электронное свидетельство о постановке на учет физического лица, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью. Отметим, что этот документ юридически равнозначен бумажной версии, подписанной сотрудником налоговой службы и заверенный печатью.

«Для получения доступа к сервису ФНС России необходимо обратиться в любой налоговый орган, — объяснили в областном управлении налоговой службы. — Кроме того, с помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг), можно самостоятельно получить доступ к личному кабинету налогоплательщика».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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