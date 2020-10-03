Орловский губернатор получит 500 благодарственных писем по стандарту СССР

Бланки благодарственных писем закупит администрация губернатора.

Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила тендер на поставку бланков благодарственных писем губернатора. Такие письма вручаются жителям области и организациям за достигнутые успехи или в связи с юбилейными и праздничными датами. Всего планируется закупить 500 бланков. Покупка обойдется бюджету менее чем в 15 тысяч рублей, поскольку бланки планируют приобрести по 28,67 рубля за штуку.

Заказчик предъявил строгие требования к качеству товара. В частности, материалы для изготовления этой полиграфической продукции должны соответствовать действующим ГОСТам, в частности государственному стандарту Союза ССР, утвержденному для типографской бумаги. В данном случае конкретно это должен белый мелованный картон.

Лист должен быть обрамлен фигурной рамкой в виде лаврового венка темно-бежевого цвета, перевитого по вертикальным краям лентой золотистого цвета и имеющей внутреннюю кайму, состоящую из трех линий: желтого, красного и синего цвета. В верхней части бланка располагается извивающаяся лента цветов флага Орловской области, в центре которой расположено цветное изображение полного герба региона.

Обладатель тендера должен будет гарантировать не только качество, но и безопасность готовой полиграфической продукции. В случае, если печать будет бледной или краска начнет размазываться, заказчик откажется от приобретения таких благодарственных писем.

ИА «Орелград»